Un incendio di vaste proporzioni sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie sfollate, scuole chiuse, come l'autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova) poi riaperta a una corsia, due case avvolte dalle fiamme. Dalle prime ore del mattino operativi l'elicottero della Regione e due Canadair. Il fronte del fuoco, dopo il calo del vento, si sta spostando lentamente verso Lerca (Savona). Nella notte 47 persone sono state ospitate nella palestra della scuola Don Milani. Altre persone hanno dormito in macchina o da amici. Gli sfollati stanno trovando sistemazione negli alberghi. 'Spero che il rogo non sia stato doloso, ma temo che lo sia', ha detto il governatore ligure Giovanni Toti (ansa)