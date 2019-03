’assessore alla Mobilità Giusto Catania - si legge in una nota - ha dato mandato al vice comandante della polizia municipale di predisporre ed incrementare le misure di prevenzione di incidenti nei confronti di pedoni". Cinque quelli investiti nel giro di dieci giorni in diversi punti della centralissima strada cittadina, con l'ultimo incidente che risale soltanto a ieri sera.

"Fermo restando che la prima misura necessaria è il rispetto delle norme da parte degli automobilisti – sottolinea l’assessore Catania – stiamo intervenendo con Amat per potenziare la segnaletica verticale ed orizzontale, in particolare per quanto riguarda la visibilità degli attraversamenti pedonali anche con l'installazione di segnaletica luminosa".

Nel drammatico scontro di ieri sera è rimasta ferita una donna di 51 anni. Il suo cane, trovato in gravissime condizioni, è poco dopo deceduto. Lo aveva al guinzaglio quando stava attraversando, all'altezza di piazza Borsa e una Renault Captur guidata da un 41enne li ha travolti . Sono stati scaraventati per terra, la donna è stata trasportata con codice giallo all'ospedale Civico. Le indagini sulla dinamica sono condotte dall'Infortunistica della polizia municipale.

