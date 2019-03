(ANSA)

sono 541 quelli rilevati dagli uffici". Lo ha affermato il ministro Danilo Toninelli durante un sopralluogo della frana di Letojanni della A18. "Ho incontrato la governance che la Regione Siciliana ha nominato proprio oggi - ha aggiunto - e non credo che sia proprio un caso che Musumeci l'abbia nominata proprio oggi. Tra un mese la invito a Roma, vediamo se rispetteranno gli impegni presi. A questo punto non gli possiamo dare altro tempo e, visto che lavorano con una concessione da parte dello Stato, o gestiscono bene la rete o la gestione deve essere portata a termine".con una frana ferma da quattro anni, vedere tolte queste macerie e ripartita la viabilità normale"."Siamo a Letojanni a pochi passi da Taormina una delle più belle città turistiche italiane dove dal 5 ottobre 2015 c'è una frana sulla A18 un autostrada siciliana molto importanti, la Catania-Messina. La protezione civile regionale - ha aggiunto il ministro - a giorni dovrebbe bandire la gara d'appalto e la durata dei lavori è prevista per 2 anni". "Sono piccole buone notizie - aggiunge - che io ritengo arrivate in ritardo. Anche per questo cantiere il governo ha sottoscritto e stressato gli enti preposti, soprattutto l'ente regionale Cas, il Consorzio autostrade siciliana che ha la concessione delle autostrade nell'isola che ha numerose inadempienze".Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha annunciato anche che "il tribunale di Ravenna ha appena sbloccato i 10 milioni di euro che Anas darà agli affidatari che potranno di conseguenza riprendere il lavoro o meglio andare avanti a pieno regime per completare la fondamentale strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta che come sapete ho visitato insieme al presidente del Consiglio Conte due settimane fa". "E' il terzo viaggio che faccio nell'arco di nove mesi di mandato ed inizio a capire quale sia la realtà siciliana che è molto complicata dal punto di vista infrastrutturale - ha aggiunto Toninelli -. La Sicilia ha più che mai bisogno di spostamenti in maniera ordinaria altrimenti non può aumentare il turismo, l'economia e l'occupazione e ci sarà un costante rischio di spopolamento nei territori interni. Non lo possiamo accettare. In questi due giorni abbiamo parlato sia di aeroporti che di porti, strade statali, strade provinciali e ferrovie. E' volontà di questo governo di intervenire concretamente per sbloccare tanti cantieri".