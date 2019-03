PALERMO - Il presidente della Regione, Nello Musumeci, si dice "favorevole" alla privatizzazione degli aeroporti siciliani e dai sindacati si sollevano le prime obiezioni. "Gli aeroporti sono dei siciliani e a servizio della nostra regione, diciamo no a svendite frettolose che non fanno gli interessi dei cittadini ma rischiano solo di arricchire i privati: il governo Musumeci ci convochi immediatamente o siamo pronti davvero a bloccare i voli", dicono il segretario generale della Legea Cisal Gianluca Colombino e il segretario della Ugl Trasporto Aereo Domenico De Cosimo."La norma contenuta nel Collegato sulla cessione delle quote nelle società aeroportuali ci aveva già messo in allarme - continuano Cisal e Ugl - ma adesso siamo davvero arrivati : chiediamo una immediata convocazione dei sindacati e un chiarimento sul destino degli aeroporti siciliani, altrimenti siamo pronti ad azioni eclatanti a difesa di una proprietà che è dei cittadini e non di qualche compagine politica e a tutela dei lavoratori".