. Alla fine gli assolti sono soltanto tre al processo nato dal blitz dei carabinieri “Reset2” che nel 2015 azzerò la mafia di Bagheria e dintorni. La sentenza è della quarta sezione della Corte di appello, presieduta da Mario Fontana.: Gino Mineo (8 anni dopo che era stato assolto), Giacinto Di Salvo (11 anni in continuazione con una precedente condanna), Nicolò Eucaliptus (8 anni, era stato assolto in primo grado), Giuseppe Scaduto (10 anni, assolto in primo grado), Onofrio Morreale (8 anni e sei mesi, era stato assolto), Giovanni Trapani (8 anni, ribaltata l'assoluzione del Tribunale), Pietro Liga (11 anni e mezzo in continuazione con un'altra condanna), Giacinto Tutino (4 anni, anche lui era stato assolto), Francesco Lombardo (4 anni e 8 mesi, era stato assolto), Paolo Liga (8 anni), Andrea Fortunato carbone (8 anni, era stato assolto).e di Francesco Mineo (7 anni), Silvestre Girgenti e Francesco Centineo (6 anni e 8 mesi ciascuno).difesi dagli avvocati Salvo Priola, Antonio Turrisi, Raffaele Bonsignore e Angelo Barone.