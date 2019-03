E' finito in manette Nicola Piazza, pregiudicato palermitano di 38 anni individuato dagli agenti in via Luigi Manfredi, dove si aggirava con aria sospetta.Un comportamento che ha reso necessario una perquisizione personale, effettuata dopo un breve inseguimento. Alla vista degli agenti, infatti, Piazza si è dato alla fuga e ha tentato di far perdere le sue tracce tra le vie del quartiere. Ha anche provato a sbarazzarsi di un involucro, ma è stato poco dopo bloccato.Il sacchetto di cellophane è stato nel frattempo recuperato, si trattava di nove cubetti di hashish, finiti sotto sequestro. L'uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.