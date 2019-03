Il primo gennaio la situazione era pari a 250 milioni. Dopo un anno l’indebitamento dell’Eas è cresciuto, così, di 13 milioni.

Nel frattempo l’ente ha subito numerosi sfratti per morosità, ha avuto tagliate le linee del telefono, non ha potuto riparare le perdite né sostituire i contatori obsoleti o guasti.

alcuni anni

il bilancio preventivo è stato presentato a fine anno mentre i bilanci consuntivi non venivano approvati dal 2007. La Regione ha dovuto consentire le spese di gestione improrogabili per consentire la distribuzione dell’acqua e così si è creato il buco da 250 milioni di euro.

Adesso le prospettive sono quelle di riuscire ad approvare i bilanci consuntivi mancanti entro la fine dell’anno. Solo allora il debito sarà definito e si potranno iniziare a studiare possibili soluzioni.

Così attivo da accumulare debiti su debiti. E' l'incredibile storia dell'Eas, messa nero su bianco nei giorni scorsi, dal commissario liquidatore del’ente Anna Lo Cascio.Un debito enorme che si è creato perché l’ente ha dovuto continuare a gestire il servizio di fornitura dell’acqua.. Servizio che non poteva essere interrotto perché considerato di pubblica utilità. Così fino a quando i comuni delle province di Trapani e Messina non avranno individuato un nuovo soggetto gestore, l’ente in liquidazione non potrà finire di fare gestione ordinaria e non potrà essere liquidato. E quindi, di fare altri debiti.evidenzia “le enormi difficoltà e contraddizioni che scaturiscono dalla promiscuità delle attività ancora imputate all’Ente“. Infatti, l’ente che deve essere liquidato difficilmente potrà avere un bilancio di liquidazione fin quando farà crediti e debiti.Al momento, stando a quanto si evince dalla delibera di giunta, iCon l’approvazione dei bilanci consuntivi che mancano, però, la differenza fra le entrate e le uscite potrebbe salire di altri 74 milioni.Nel bilancio sono riportati, poi, oltre 3 milioni di debiti con l’Erario per imposte non pagate, 2,8 milioni di debiti con i fornitori, 6 milioni di debito con gli utenti.il mancato pagamento delle bollette ha infatti causato l’attivazione delle cause di salvaguardia e così il costo è lievitato. Sono iscritti a bilancio anche quasi un milione di debiti per lavori fatti per conto dell’Eas, 4 milioni di interessi passivi su debiti.Chiaramente i debiti sono coperti dalle entrate ma già nel 2012 queste erano in squilibrio rispetto alle spese eHa continuato a girare incontrollato, invece, il contatore dei costi senza che potesse essere consentita una soluzione gestionale che bloccasse la crisi. Anzitutto l’Eas ha dovuto cedere a Siciliacque 62 serbatoi comunali e 11 acquedotti. Poi con una convenzione è stato deciso che l’Eas avrebbe acquistato l’acqua da Siciliacque vendendola a un prezzo fissato per legge.. A questo si è poi aggiunto che l’acqua che veniva fatturata era sempre maggiore di quella che veniva venduta a causa delle perdite nella rete.Infatti, stando a quanto si legge nella relazione dell’assessorato all’Economia, in