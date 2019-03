Durante la ricreazione questi vendeva agli studenti panini imbottiti esposti su un pianale, dentro delle ceste e senza alcuna protezione. Gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica nell’ambito dei controlli antiabusivismo e per la tutela alimentare del consumatore, hanno verificato che V.F. di 25 anni, era privo di licenza e utilizzava un veicolo Ape Piaggio per vendere 123 panini con panelle e crocchè e con wurstel già pronti, 20 panelle e crocchè e 5 bottiglie di salse. Il tutto in un contesto caratterizzato da gravi carenze igieniche. Il magistrato ha disposto il sequestro penale e la distruzione degli alimenti. Al venditore abusivo è stata anche elevata una sanzione di 309 euro per la mancanza di licenza.