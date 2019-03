PALERMO - La Regione ha assegnato la maxi-gara da 28,7 milioni di euro, indetta due anni fa, per la fornitura di aghi e siringhe alle aziende sanitarie e agli ospedali in Sicilia. Su 40 lotti, la Centrale unica di committenza, che ha gestito la gara in piattaforma, ne ha assegnati 32. Otto lotti non sono stati aggiudicati: 4 perché non ci sono state offerte e altri 4 perché la Commissione ha bocciato la parte economica delle proposte avanzate dalle alcune ditte. In totale l'importo dei lotti non aggiudicati ammonta a quasi 4 milioni di euro, quasi il 15% dell'intera gara. Durante la fase di controllo delle offerte, la Centrale unica di committenza ha riscontrato anomalie in alcune offerte chiedendo alle aziende di spiegare i motivi di ribassi ritenuti eccessivi, ricevendo poi dalle ditte le integrazioni richieste.