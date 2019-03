Come riconoscere i primi segnali di autismo nei bambini? A partire da quale età è possibile effettuare la diagnosi? Cosa fare e come comportarsi per affrontare le fragilità dei bimbi con spettro autistico? Queste sono solo alcune delle domande alle quali un pool di esperti del settore della riabilitazione risponderanno in un open day aperto a tutti, insegnanti, professionisti, e ovviamente, genitori.Il 2 aprile, presso il Salone delle Feste del Circolo Unificato Palermo in Piazza Sant’Oliva 25, dalle 9,00 alle 13,30 si svolgerà il convegno dal titolo “Autismo: Strategie d’Intervento per una presa in carico globale" in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.Un incontro dedicato alla conoscenza, il primo vero passo per affrontare il delicato tema dell'autismo, che oggi, a vario titolo, coinvolge sempre più soggetti da svariati punti di vista. La conoscenza, che non solo determina il giusto approccio a questo "speciale" modo di essere, ma è il primo, fondamentale punto di partenza per la corretta percezione del fenomeno, e per la conseguente e opportuna, inclusione sociale.Promotore dell’evento è lo studio di Analisi Comportamentale Applicata ABA PALERMO.Relatori dell’evento saranno la Dott.ssa Giuliana Cardella, Psicologa, Analista del Comportamento Certificata BCBA e direttrice di ABA PALERMO , la Dott.ssa Tania Accardi, logopedista, il Dott. Pasquale Pollara, neuropsicomotricista, il Dott. Giulio Polidoro, insegnante di sostegno ed esperto di attività sportive per bambini e ragazzi diversamente abili e la Dott.ssa Maria Pia Pellerito, Psicologa e Analista Comportamentale di ABA Palermo.Scopo del convegno è informare e formare tutti i partecipanti sul Disturbo dello Spettro Autistico e sulle strategie d’intervento scientificamente validate per bambini, adolescenti e adulti, mettendo in campo esperti nel settore e rendendo i partecipanti più consapevoli e sensibili alla tematica relativa allo spettro autistico.