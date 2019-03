ArticoloUNO – Mdp ha dato il suo contributo alla lista unitaria Cento Passi con la candidatura del compagno Rosario Tomasello, in coerenza con l’obiettivo che si è dato fin dalla sua nascita: ricostruire in Italia un campo socialista, popolare, ecologista - si legge in una nota della sezione di Bagheria di Articolo Uno-Mdp -. E

’ questa la migliore risposta alle manovre trasformiste in atto a Bagheria con cui si cerca di sostituire il confronto tra destra e sinistra, tra conservazione e riformismo, con un patto di potere tra singole persone che sulla carta dovrebbero essere su fronti opposti. Bagheria non merita questo, le elezioni comunali non sono un affare privato, ma l’occasione per i cittadini di scegliere tra politiche diverse. A Bagheria abbiamo già avuto modo di sperimentare una gestione del Comune da parte di chi si diceva né di destra né di sinistra, con il risultato di avere per cinque anni il peggio del passato. Occorrono invece scelte chiare per assicurare alla nostra città un futuro migliore".

BAGHERIA - "A Bagheria, dopo la fallimentare esperienza dei 5 Stelle, si è riusciti a offrire ai cittadini, con la lista Cento Passi a sostegno del candidato sindaco Antonio Belvedere, la possibilità di esprimere un voto riformatore e progressista.