PALERMO - La sorpresa più grande arriva dal nome di Gianluca Calì: l'imprenditore di Casteldaccia che ha denunciato e spedito in cella i suoi estortori tenta la carta della politica e si lancia nelle Europarlamentarie del Movimento cinque stelle che serviranno a selezionare la griglia pentastellata per gli elettori di Sicilia e Sardegna. I nomi dei candidati sono stati resi pubblici agli attivisti su Rousseau e così anche nella circoscrizione Isole è già scattata la caccia al voto online. Nomi che però non sono ancora definitivi, dal momento che i vertici pentastellati in questa tornata elettorale hanno deciso di dare il tempo necessario agli attivisti per visionare i profili dei candidati e "inviare eventuali segnalazioni" con un apposito form.

, l'europarlamentare uscente e responsabile nazionale Enti localiche non ha mai nascosto la voglia di ricandidatura. Della partita sarà anche l'ex 'Iena', di origini catanesi ma ormai romano d'adozione. Giarrusso, dopo avere fallito l'elezione alle Politiche nel Lazio, era finito tra i consulenti del sottosegretario all'Istruzionema adesso tenta la via di Bruxelles. Tra gli aspiranti europarlamentari anche, un nome che da anni circola nella galassia Cinquestelle siciliana: attivista storica catanese, avvocato ed ex collaboratrice della deputata all'Ars, è cognata dell'ex amministratore di Riscossione Sicilia,. In campo ancora una volta, avvocato palermitano originario del Niger e già sfidante dialle Regionarie 2017, che circa un anno fa criticò apertamente il capo politicoper le sue affermazioni sui "taxi del mare". Ci riprova anche, che ha messo da parte l'esclusione (mai motivata) dalle Parlamentarie del 2018 e ora punta a centrare un posto in lista per le Europee.: l'esperto in start up e progetti legati all'innovazione, che fu tra gli animatori del progetto di arte contemporanea 'Farm Cultural Park' di Favara e che era stato scelto dacome assessore alle Politiche giovanili nella sua corsa al Comune di Palermo, non figura tra gli elenchi resi noti agli attivisti. Il guru delle start up era dato per certo da diverse fonti interne al movimento, ma potrebbe essere stato bocciato per via del precedente legato alla candidatura nelle file di Grande Sud ad Agrigento nel 2012. Assenti anche due nomi storici M5s: il palermitanoe la saccense. Entrambi finiti 'in panchina' alle ultime elezioni Politiche, ovvero tra i candidati di riserva, sembravano pronrti a misurarsi alle Europarlamentarie ma così non è stato. Trapanese ha alle spalle una candidatura alla segreteria del Pd palermitano con l'area Marino, mentre Di Prima sfiorò l'elezione al Parlamento europeo cinque anni fa con oltre 62mila voti e negli ultimi tempi ha assunto posizioni critiche nei confronti del movimento.