Al contrario per incassare i soldi sarebbero state consegnate pezze di appoggio per spese inesistenti.

“La produzione di documentazione falsa, mirata a dimostrare il possesso dei requisiti per poter ottenere il finanziamento e il sostenimento dei costi per la realizzazione del progetto – spiega il colonnello Cosmo Virgilio - è stata massiva e sistematica e ha riguardato anche perizie, contratti di locazione, e persino bollette per il consumo di energia elettrica”.

. Doveva essere un progetto sperimentale sulle energie alternative ed invece si sarebbe rivelato una truffa.si sarebbero appropriati di fondi europei e nazionali erogati dalla Regione siciliana attraverso un sistema di false fatturazioni.il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo Ermelinda Marfia ha ordinato un sequestro per equivalente così suddiviso: 309 mila euro nei confronti della Lanaro srl, 127 mila euro della Helios Montaggi srl, 195 mila euro della Easy Integrazioni Sistemi srl., amministratore della Helios con sede a Thiene in provincia di Vicenza, Carlo Lanaro, amministratore della Lanaro srl (con sede sempre a Thiene), Elizabeth Parisi, amministratrice della Easy Integrazioni Sistemi con sede a Palermo, Fabio Maria Montagnino, amministratore della Idea srl (capofila dell'associazione temporanea di imprese), Gaetano Cilluffo, originario di Villabate, titolare della ditta Gc Software.hanno indagato sul progetto “Fae - Fotovoltaico ad Alta Efficienza, finanziato con fondi nazionali e comunitari per un importo di 1,8 milioni di euro, concessi dall'assessorato regionale delle Attività produttive. Il progetto prevedeva la realizzazione di impianti sperimentali per la produzione di energia solare/termica con una potenza di 100 kilowatt picco. Ed invece ne è stato realizzato uno di appena 4 Kwp in viale delle Scienze, edificio 16 dell'Università di Palermo (inserita nell'associazione temporanea di imprese e parte lesa dell'inchiesta) senza che i costi fossero rivisti al ribasso.