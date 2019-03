PALERMO - Da domani, giovedì 28 marzo, si entra nel vivo della nona edizione del Minimo Teatro Festival del Piccolo Teatro Patafisico di via Gaetano La Loggia di Palermo. La nona rassegna nazionale di corti di Danza e Teatro avrà luogo al Piccolo Teatro Patafisico da domani e sino a sabato 30 marzo. Saranno undici i corti teatri che si alterneranno sul palco di altrettante compagnie che arrivano da tutta Italia. Il Festival è l’occasione per Palermo di accogliere compagnie e artisti da tutto il territorio nazionale che porteranno qui le loro opere e si contenderanno un premio di produzione in denaro (di mille euro) e la possibilità di partecipare di diritto a Presente Futuro – Festival internazionale del Teatro Libero di Palermo, partner del Festival. Gli undici corti saranno giudicati da una giuria che deciderà l’assegnazione di questi premi e di eventuali altre menzioni speciali. La giuria di quest’anno è composta da: Giuseppe Cutino, attore, regista e autore teatrale, insegnante presso la Scuola dei Mestieri del Teatro Biondo; Lucia Franchi, drammaturga e fondatrice del Kilowatt Festival di San Sepolcro; Anna Gesualdi fondatrice e direttrice di TeatrInGestAzione e Altofest di Napoli; Luca Mazzone, regista e direttore artistico del Teatro Libero di Palermo; Alessandro Toppi, giornalista e critico teatrale, direttore di Pickwick e redattore di Hystrio. A questi nomi si aggiungono Rossella Pizzuto e Laura Scavuzzo, direttrici del Piccolo Teatro Patafisico e fondatrici del Festival. Partner di questa nona edizione sono: M’Arte, Diaria, Teatro Libero e Blitz, inoltre anche quest’anno rimane confermata e cresce la presenza al Festival di Diverse Visioni – progetto di inclusione teatrale di Blitz in collaborazione con il Piccolo Teatro Patafisico. Una giuria diverse visioni, composta da giovani migranti, parallelamente a quella ufficiale, incontrerà gli artisti e scambierà con loro pareri e punti di vista.