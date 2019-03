La Lega prende il posto del M5S. Questa volta però non si tratta di teorizzare scenari politici ma di una bizzarra questione, tutta virtuale., con il "faccione" di Matteo Salvini in primo piano.Si tratta probabilmente di un problema tecnico, ma l'ironia che sta dilagando sul web è già tanta. Pane per i denti degli osservatori più maliziosi, secondo i qualie messo all'angolo sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sia il collega vice premier Luigi Di Maio. Una teoria che trova comunque conferma nei sondaggi e nei dati reali. Se un anno fa il Carroccio era dato tra il 18 e il 20%, dieci punti sotto il M5s, oggi la situazione è completamente diversa, con la Lega ben oltre il 30% e i pentastellati poco sopra il 20. Una crescita esponenziale del consenso salviniano accertata anche dagli ottimi risultati elettorali collezionati degli ultimi mesi.