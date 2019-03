Ore di caos vicino Palazzo dei Normanni: nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata su un fianco. Un autobus è rimasto bloccato sullo stesso tratto di strada, dove il traffico è paralizzato.La macchina, anche in questo caso, si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Poco dopo le 20, l'ennesimo incidente in città ha reso necessario il trasporto di un uomo all'ospedale Civico: è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un'auto.. In entrambi i casi è intervenuta anche l'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi. L'uomo è stato trasportato a Villa Sofia dai sanitari del 118. Scontro tra due scooter, invece, in via Orsi Ferrari, nella zona di via Romagnolo. Ad avere la peggio un ragazzo di 23 anni, trasportato al pronto soccorso del Policlinico.