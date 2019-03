PALERMO - Per l'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino il 2019 sarà un anno da record: la crescita dei passeggeri è stata del 6,5% a gennaio, dell'11,2% a febbraio e a marzo (il dato si ferma al 24) ha toccato il 13% rispetto al 2018. Sullo allo stesso periodo dell'anno scorso si è oltre il 10% di crescita passeggeri e l'8,6% di voli. I dati sono stati diffusi, nel pomeriggio, nella Sala Onu del Teatro Massimo, dove Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo ha presentato alla stampa e agli operatori del settore turistico le rotte e i dati di traffico aereo, in vista dell'estate.

Sulle prime 15 compagnie aeree che volano da Palermo, 13 hanno avuto incremento di traffico; le rotte più battute sono Londra, Bruxelles, Parigi, Düsseldorf e Memmingen; 107 le destinazioni estive. Punta Raisi mantiene il primato di scalo aeroportuale siciliano con la maggiore crescita percentuale di passeggeri (nel 2018 è stato il secondo aeroporto italiano per crescita percentuale di passeggeri; il terzo in Europa fra gli scali da 5 a 10 milioni di passeggeri all'anno).

) rispetto al 2018; 107 destinazioni per collegare 26 paesi con 31 compagnie aeree; nuove tratte nazionali e internazionali e maggior frequenze di voli. Sono questi i numeri della stagione estiva e le proiezioni di crescita nel 2019 dell'aeroporto di Palermo, che ha chiuso il 2018 a 6,6 milioni di passeggeri (+15%) e conta di chiudere il 2019 con un incremento sempre a doppia cifra., oltre che il sovrintendente del teatro Massimoe gli operatori del settore turistico. Le previsioni di Gesap danno una crescita fino a 7,5 milioni di passeggeri, cioè a +12,8% rispetto al 2018, circa 850 mila passeggeri in più. "Più voli nel 2019, circa il 10% in più del 2018 - dice Scalia - e questo grazie alle compagnie aeree che hanno deciso di investire su Palermo. Sarà un'estate intensa e piacevole, considerato che i collegamenti sono 107 in totale, con 84 voli di linea oltre ai 23 voli charter, con aumenti anche di frequenze. Riteniamo inoltre che sarà la stagione dei record. Record nei mesi di luglio, agosto, quando sarà infranto il muro degli 800mila passeggeri in transito, a luglio il picco massimo con 860.707, agosto 845.743. Già a maggio saranno toccati i livelli di traffico registrati lo scorso agosto con oltre 700mila passeggeri". La Gesap stima che nella top five delle compagnie che avranno il maggior incremento di passeggeri trasportati, al primo posto c'è Ryanair, a seguire Volotea, EasyJet, Alitalia e Vueling, ma anche un sorprendente aumento di frequenze di Air Italy per Malpensa che porterà uno degli incrementi maggiori.