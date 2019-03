Nuova fiamma per Matteo Salvini. Il vice premier, dopo la rottura con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, torna a far parlare di sé per le sue vicende amorose.Ma nemmeno stavolta a conquistare il leader leghista pare essere stata una ragazza qualunque. Abbandonati i riflettori del mondo dello spettacolo, Salvini sembra ora intendersela con una giovane cresciuta a pane e politica. Non una collega, ma la ventiseienneVent'anni più giovane di Salvini, la ragazza è apparsa ieri sera, p. I due sono andati al cinema "The Space" di Roma, dove hanno assistito alla prima del nuovo film di Tim Burton, "Dumbo". Del passato di Francesca non si conosce molto, ma il suo cognome basta per far scoppiare un vero e proprio caso, a metà tra la politica e il gossip.Così, il senatore che era stato "factotum" della scorsa legislatura torna in qualche modo al centro della scena politica italiana. Già plenipotenziario braccio destro di Silvio Berlusconi, era stato l'artefice del cosiddetto "" tra Forza Italia e il Pd di Matteo Renzi. Proprio per seguire quest'ultimo, aveva lasciato gli azzurri e fondato una sua creatura, "Ala - Alleanza Liberalpopolare - Autonomie". Dopo quattro legislature tra Camera e Senato, nel marzo dell'anno scorso ha lasciato il Parlamento.