SCIACCA (AGRIGENTO) - È atteso per domani mattina al cimitero di Sciacca (Agrigento) l'ufficiale giudiziario che dovrà dare esecuzione a un decreto con il quale il tribunale ha disposto la restituzione urgente, a una confraternita del luogo, di una quarantina di loculi che il comune aveva requisito negli anni passati per mancanza di tombe. Non avendo ottemperato alla disposizione, il Comune è inadempiente, e adesso il legale del sodalizio, l'avvocato Stefano Scaduto, ha ottenuto dal tribunale la determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento d'urgenza. Non è chiaro in che modo si possa procedere.

Il cimitero di Sciacca è stato più volte sottoposto ad ampliamenti, ma la possibilità di garantire le sepolture sconta sempre una fase di emergenza. Sono in media 300 i decessi che si verificano ogni anno nel comune agrigentino.

(ANSA)