Un maxi tamponamento ha mandato in tilt la circolazione provocando lunghissime code in autostrada.. Lo scontro non ha provocato feriti, soltanto lievi danni ai mezzi. Sul posto, per precauzione sono arrivati i sanitari del 118, mentre i rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale. E' intervenuta anche l'Anas.sono rimasti coinvolti un mezzo dei vigili del fuoco e il furgone di un corriere. Anche in questo caso si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico.