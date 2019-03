- Si è insediato stamattina, assumendo le funzioni di commissario dello Stato per la Regione siciliana, il prefetto, originaria di Reggio Calabria. Era stata prefetto di Potenza. Ma per lei si tratta di un ritorno in Sicilia: aveva ricoperto infatti il ruolo di prefetto a Ragusa nel 2011, prima di passare a Lucca e, appunto, a Potenza.al Comune di Benevento e di direttore centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero dell'Interno.