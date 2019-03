Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia.1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Prima Corte d'Appello, ore 09:00 Udienza del processo d'appello all'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo e al figlio Toti, accusati di reato elettorale insieme con altre tre persone.2) CALTANISSETTA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, ore 9 Udienza del processo per illeciti nella gestione dei beni confiscati alla mafia. Tra gli imputati, l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto.2) PALERMO - Hotel NH, Foro italico Umberto I, 22/b, ore 09:30 Consiglio regionale della Fnp Cisl Sicilia sulle condizioni dei pensionati nell'Isola. Partecipano il segretario generale nazionale Fnp Cisl Gigi Bonfanti, il segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio ed il segretario generale Alfio Giulio.3) PALERMO - Università, Scuola delle scienze umane, Edificio 12, aula Seminari, ore 10:00 Incontro con Gabriella Airenti dal titolo 'Basi cognitive dell'antropomorfismo', organizzato dall'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari - Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino4) CATANIA - Municipio, ore 10:30 Presentazione del Catania Film Fest - Gold Elephant World 2019, in programma dal 3 al 6 aprile. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.5) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:30 Gli studenti dell'Istituto comprensivo 'Fontanarossa' presentano il progetto 'Viaggiando a impatto zero', per una mobilità sostenibile e la tutela dell'ambiente, nato dalla collaborazione con la Fondazione Caponnetto. Partecipa, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese.6) PALERMO - Teatro Massimo, Sala Onu, ore 15:30 La Gesap presenta alla stampa e agli operatori del settore turistico le rotte e i dati di traffico aereo previsti nella stagione estiva. Partecipano il sindaco Leoluca Orlando e l'ad ed il presidente di Gesap Giovanni Scalia e Tullio Giuffré.7) SIRACUSA - Chiesa Sacra Famiglia, viale dei Comuni 14, ore 17:00 Presentazione del libro di Nuccio Anselmo e Giuseppe Antoci, con la prefazione di Gian Antonio Stella, "La mafia dei pascoli", che ricostruisce le infiltrazioni mafiose al Parco dei Nebrodi e racconta la lunga storia di Cosa nostra barcellonese.8) MESSINA - Università, rettorato, aula magna, ore 17:00 Cerimonia di inaugurazione, la prima in assoluto organizzata per dare inizio alle proprie attività, del 290/mo Anno Accademico dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti. Ospite d'onore Massimo Cacciari con la sua Lectio inauguralis 'L'Europa necessaria'.