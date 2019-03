Tre uomini hanno picchiato un 22enne stanotte a scopo di rapina, scappando poi col suo portafoglio e il cellulare.Uno dei componenti della banda è stato individuato poco dopo. Si tratta di Salvatore Giovanni Cardinale, palermitano di 25 anni che è finito in arresto.Sul luogo dell'aggressione è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno medicato la vittima ed espresso una prognosi di otto giorni per le ferite riportate. Per Cardinale si sono aperte le porte del Pagliarelli, mentre le indagini sono ancora in corso per rintracciare il terzo aggressore.