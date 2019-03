PALERMO - Italia in comune si smarca dai Verdi e va alle Europee insieme a +Europa. Oggi il movimento di Federico Pizzarotti, che raccoglie diversi sindaci in tutta Italia, annuncerà il patto con gli europeisti di Della Vedova, Bonino e Tabacci. In Sicilia, intanto, la campagna elettorale delle Europee sarà coordinata da Fabrizio Ferrandelli. L'ex deputato regionale è stato incaricato dal segretario nazionale Benedetto Della Vedova di coordinare la campagna elettorale del collegio Sicilia e Sardegna.Italia in Comune aveva un'interlocuzione già avviata per presentare una lista insieme ai Verdi. Ma negli ultimi giorni il movimento di Pizzarotti, che ha adesioni anche in Sicilia, ha trovato una convergenza con gli europeisti. La sinergia potrebbe aiutare a raggiungere la soglia di sbarramento del 4 per cento, al momento mai raggiunta nei sondaggi dal partito di Della Vedova.