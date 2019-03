Tra pochi giorni, molte zone della Sicilia si troveranno in una situazione paradossale: chi gestirà la raccolta dei rifiuti?. Dal primo Aprile, sei Srr (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) tra le province di Palermo, Agrigento, Messina e Ragusa potrebbero trovarsi nell’occhio del ciclone. Scade infatti, l'ordinanza regionale che consente i commissariamenti delle Srr. E nel Palermitano, la situazione si complica ulteriormente: un ricorso al Tar sta bloccando l'assegnazione della gestione dei rifiuti: non solo quindi, dal primo aprile scadrà il "mandato" del commissario, ma non c'è ancora certezza su chi dovrà occuparsi del settore. Tra pochi giorni, in 13 Comuni, insomma, l'emergenza potrebbe diventare realtà.Nel 2010 una legge regionale aveva sancito l’avvio di un regime transitorio durante cui la gestione comunale dei rifiuti sarebbe dovuta passare dagli Ato (Ambiti territorio ottimale) alle Srr, con contestuale individuazione del gestore dei servizi tramite gara d’appalto; in realtàè stato teatro di commissariamenti e conferimenti di poteri speciali, e l’auspicato nuovo regime ha trovato applicazione solo in alcune zone.Le Srr che dall’1 aprile potrebbero incorrere in gravi problemi gestionali sono sei: a Palermo le Srr Est e Area metropolitana, ad Agrigento le Srr Est e Ovest, a Messina la Srr Area metropolitana, e a Ragusa la Srr Provinciale, ognuna con i propri problemi legati al personale. Prendendo a esempio il capoluogo siciliano, il commissario della Srr Palermo Area metropolitana ha provveduto alla gestione dei dipendenti dislocandolo nei Comuni, e così nella Srr sono transitati il personale amministrativo e una parte di quello operativo; quanto alla Srr Palermo Est, il commissario ha garantito il servizio e l’impiantistica, ma a transitare nella società è stato solo il personale amministrativo e non quello operativo.: “Il governo ponga massima attenzione alla prossima scadenza dell’ordinanza regionale fissata al 31 marzo, per scongiurare l’elevato rischio di interruzione dei servizi di raccolta a partire dal primo aprile in molti Comuni dell’Isola”, avvisano, segretario regionale Fit Cisl Sicilia, e, segretario regionale Uiltrasporti.(Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Mezzojuso, Sciara, Trabia, Ventimiglia di Sicilia e Villafrati), risultati fuori dalle tempistiche di affidamento del servizio gestione rifiuti tramite gara d’appalto; così l’Srr si era occupata di predisporre gli atti opportuni e quindi indire la gara, nel 2017. L’aggiudicazione definitiva è arrivata nel gennaio 2019, ma non c’è stato un seguito concreto: un’impugnativa dell’impresa classificatasi al secondo posto ha bloccato la gara, e ieri il giudice ha deciso di riservarsi il tempo necessario a emettere un provvedimento più completo in materia. E così, il rischio è che tutto si fermi.. Proroga che però, appunto, non è più una soluzione prevista dalla legge. Secondo Fit Cisl Sicilia e Uiltrasporti, “le indiscrezioni di queste ore indirizzano la soluzione verso la presa in carico della questione da parte delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi. Noi – continuano i sindacati – esortiamo il presidente Musumeci ad approvare con urgenza un decreto che possa consentire all’attuale sistema dei commissari di portare a compimento il lavoro di passaggio di tutti i lavoratori aventi diritto”., come testimonierebbe un vertice in programma stamattina tra l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità,, e il sindaco di Cefalùe attuale presidente dell’Srr Palermo Est,. Dagli uffici dell’assessorato viene confermata ladi giungere a un provvedimento che riconduca le responsabilità della gestione dei rifiuti agli enti locali, supportato dal già esistente piano rifiuti anti emergenze, puntando anche a un’ulteriore crescita della raccolta differenziata e accelerando sulle criticità del settore impiantistica.