Un'attività costante, quella dei militari, che monitorano quotidianamente una delle zone più presidiate da pusher e clienti. Sono infatti stati segnalati, come consumatori di droga, anche diversi ragazzi che si erano recati allo Zen per acquistare hashish e marijuana.Unniemi è stato trovato in possesso di 53 grammi di droga divisa in trenta dosi, sedici grammi di marijuana e cocaina. La sostanza era nascosta nel bauletto dello scooter, dove sono stati trovati anche 573 euro ritenuti frutti dello spaccio.La droga è stata sequestrata e sarà analizzata dal Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri, per verificare il principio attivo. I due pusher sono stati giudicati per direttissima: per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.