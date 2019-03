I controlli sono scattati allo svincolo di Buonfornello, dove la sua macchina è stata passata al setaccio.. Un maxi carico che è costato l'arresto a Francesco Patuano, palermitano di 41 anni che stava procedendo in direzione del capoluogo siciliano. Probabilmente, il rifornimento della droga era destinato proprio alle piazze di spaccio palermitane.e 820 grammi di eroina, era nascosta nel vano motore e in quello in cui si trova il filtro per l'aria condizionata della macchina: una volta immessa nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa quattrocentomila euro. L'auto è finita sotto sequestro, così come la sostanza stupefacente. Patuano è stato trasferito al Pagliarelli.