Prima erano in due, poi sono arrivati in cinque per "vendicarsi" del rimprovero ricevuto. E ad avere la peggio sono stati due commercianti bengalesi, il titolare e il dipendente di un mini market della centralissima via Roma a Palermo. Ieri sera si è scatenato il caos all'interno dell'attività commerciale che da pochi mesi ha aperto i battenti nei pressi di piazzetta della Messinese.Un assalto che sarebbe avvenuto dopo un rimprovero. I commercianti, pochi minuti prima, avevano infatti allontanato due ragazzini dal negozio, in cui avevano fatto irruzione, infastidendoli.Sia il titolare che il commesso sono finiti per terra e hanno riportato diverse ferite, al punto da rendere necessario l'intervento dei sanitari del 118, che li hanno trasportati in ospedale. La polizia ha nel frattempo avviato le ricerche della banda che ha seminato il panico, ma le indagini sono tuttora in corso. Elementi utili potrebbero venire a galla dalle immagini delle telecamere che si trovano nella zona.