Prima volarono gli insulti e poi si arrivò alle mani. Due donne sono state condannate per minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio.ha inflitto un anno e quattro mesi a Francesca Vaccaro e un anno a Salvatrice Ferracane. Le due donne dovranno pagare un risarcimento danni di duemila euro al dipendente dell'Amat.Le due imputate, insieme a un minorenne, erano salite senza biglietto a bordo del mezzo della linea 628. All'inizio non erano andate oltre le lamentele. Alla fermata successiva, però, un altra persona salì a bordo senza biglietto, chiedendo subito di comprarlo. Le due donne videro nell'episodio come un torto nei loro confronti, nonostante il controllore gli contestasse di avere tentato di fare le furbe a differenza del nuovo passeggero., davanti ai locali dell'Ufficio immigrazione della questura. L'intervento dei poliziotti riportò la situazione alla calma e arrivò la denuncia a piede libero per le due donne.