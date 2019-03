avevano riempito una grossa borsa rossa di cosmetici e casalinghi ed erano uscite senza passare dalle casse. I commessi le hanno così fermate per un controllo, ma le giovani sono subito passate alle minacce.

Solo una è però riuscita a fuggire, mentre T.A. è stata bloccata dai dipendenti che l’hanno consegnata agli agenti. Per lei è scattato l’arresto, l’amica è stata invece denunciata.

I poliziotti, dopo avere analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti, infatti, a risalire alla complice, una 31enne individuata e denunciata poco dopo.

E' così stata arrestata per rapina impropria T.A, una ragazza palermitana di 28 anni colta in flagrante nell'attività commerciale di via Ugo La Malfa.Dopo pochi minuti,