In particolare è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle piazze interessate, dalle ore 07,00 di mercoledì 03 aprile alle ore 19 di giovedì 4 aprile e comunque sino a cessate esigenze lungo le seguenti strade:

VIA MESSINA MARINE (Intero tratto);

VIA PONTE DI MARE (Intero tratto e compreso corsia laterale in prossimità di piazza V. Tumminello);

PIAZZA V. TUMMINELLO (Intera Piazza);

FORO UMBERTO I (Intero tratto compreso le corsie laterali);

VIA CALA (Intero tratto);

PIAZZETTA S. SPIRITO (Intera Piazza);

SALITA MURA DELLE CATTIVE (Intero tratto);

VIA G. ROMANO (tratto compreso tra il Foro Umberto I e Porta dei Greci);

VIA LINCOLN (tratto compreso tra il Foro Umberto I e vicolo del Pallone).

PALERMO - La polizia municipale informa che mercoledì 3 e giovedì 4 aprile in occasione dell’arrivo a Palermo della seconda tappa del “GIRO DI SICILIA” la corsa ciclistica con il gruppo di corridori che arriverà in città dalla SS113 e percorrerà via Messina Marine, Bandita, Ponte fiume Oreto, via Ponte di Mare, Foro Umberto I° è stata emanata la ordinanza n. 377 del 27.03.19 che introduce delle limitazioni alla sosta in via Messina Marine, Foro Umberto I e strade limitrofe.