Anche S&P Global taglia le stime di crescita sull'Italia. Nel 2019, si legge in un report dedicato all'Eurozona, l'aumento del Pil italiano è stato rivisto allo 0,1%, dallo 0,7% previsto a dicembre, con il nostro Paese che si conferma fanalino di coda dell'area euro. Nel 2020 la crescita si fermerà allo 0,6%, in calo rispetto allo 0,9% previsto a dicembre. Il segretario del Pd Zingaretti lancia l'allarme e annuncia la presentazione a governo e forze sociali di una serie di proposte "per salvare il Paese", chiedendo l'apertura di un confronto. Confindustria intanto lancia una serie di "incontri sul territorio", dalla prossima settimana, a porte chiuse, "per discutere del futuro dell'Europa con politici e imprenditori e presentare la sua agenda in vista delle elezioni europee del 26 maggio". (ansa)