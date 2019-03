Avvenimenti previsti per oggi, giovedì, in Sicilia.1) TRAPANI - Sicindustria, via Mafalda di Savoia 26, ore 09:00 Workshop "Focus vini Sicilia", organizzato da Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito del Piano export Sud 2 e in collaborazione con Sicindustria/Een.2) PALERMO - Ance Sicilia, via Alessandro Volta 44, ore 09:30 Regione, imprese e professionisti fanno il punto sul primo stato di attuazione della normativa sull'obbligo di progettare secondo la nuova metodologia Bim (Building information modeling).3) CATANIA - Confindustria, viale Vittorio Veneto 109, ore 09:30 Giornata di formazione sulle tecniche di prevenzione e contrasto degli accessi illeciti ai sistemi informatici organizzata nell'ambito di un protocollo di collaborazione con la Polizia Postale. Partecipano, tra gli altri, il presidente degli industriali etnei Antonello Biriaco e il dirigente del compartimento di Polizia postale della Sicilia orientale Marcello La Bella.4) MESSINA - Camera di commercio, piazza Cavallotti 3, ore 09:30 Tappa del Career day "Al lavoro Sicilia" organizzato da Alamalaurea con la Rete del Placement degli atenei siciliani.5) CATANIA - Cnr, via Paolo Gaifami 18, ore 10:30 Presentazione del progetto di ricerca "MicroWatTS", con partner le Università di Malta e di Catania, il Cnr e le Pmi Econectique e Plastica Alfa - che svilupperà un sistema di trattamento delle acque grigie sfruttando le nanotecnoligie e la luce solare.6) PALERMO - Teatro Politeama, aula Rossa, ore 16:30 Insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione della Foss, Fondazione orchestra sinfonica siciliana, aperto ai giornalisti.7) PALERMO - Steri, sala delle Capriate, ore 17:00 Incontro con Pino Aprile: "La Questione meridionale e i giovani che abbandonano il Sud", organizzato dalla Fondazione Bellisario Sicilia e dall'Università.8) PALERMO - Modus Vivendi, via Q. Sella 79, ore 18:00 Prima presentazione del libro "Via Terra delle Mosche. Stradario immaginifico di Palermo", di Gioacchino Lonobile, edizioni il Palindromo. Con l'autore dialogano la professoressa Maria Antonietta Malleo e il giornalista Francesco Terracina.9) PALERMO - Auditorium Rai, ore 18:00 Presentazione del libro di Nuccio Anselmo con Giuseppe Antoci: "La mafia dei pascoli. La grande truffa all'Europa e l'attentato al presidente del Parco dei Nebrodi". L'incontro sarà moderato dal giornalista Franco Nicastro.10) ACIREALE (CT) - Cattedrale, ore 18:30 Messa officiata dal vescovo Antonino Raspanti in suffragio di Lorenzo D'Agata, Margherita Finocchiaro ed Enrico Codrella, i tre giovani morti il 24 febbraio scorso travolti da una mareggiata a Santa Maria La Scala. 11) CATANIA - Municipio, ore 19:00 Seduta del Consiglio comunale.12) CATANIA - BeLabArt, via Firenze 208, ore 19:00 Incontro con Davide Dal Maso, social media coach e fondatore della no profit "Social Warning - Movimento Etico Digitale".13) PALERMO - Palazzo Branciforte, ore 20:30 Secondo appuntamento della rassegna di documentari dedicati al tema dell'architettura "Sguardi di Luce".14) PALERMO - Real Teatro Santa Cecilia, ore 21:00 Per la Rassegna della Fondazione The Brass Group "Piano Play Piano" concerto del pianista Thollem McDonas con l'inedito progetto "Solo piano in the dark".(ANSA)