PALERMO - Intitolato ad Aid Abdellah, il clochard ucciso il 17 dicembre a Palermo, il portico di piazzale Ungheria dove il 56enne di origini francesi fu ucciso da un minorenne per pochi spiccioli. Questa mattina il sindaco, Leoluca Orlando, ha scoperto una targa sul luogo dove Abdellah, che per tutti nella zona era conosciuto semplicemente come 'Aldo', aveva sistemato il suo giaciglio. "Una targa per dare ad Aldo una casa - ha affermato Orlando alla Dire -, quella casa che rifiutava in nome della liberta'. La sua e' stata una esperienza di vita straordinaria che resta nella storia di Palermo: un uomo solo che da persona costruiva comunita'". Secondo Orlando il clochard "e' rimasto vittima di chi si muove secondo logiche egoistiche e individualiste appartenenze e di gruppo". Alla cerimonia hanno partecipato molti amici e diversi commercianti della zona che conoscevano Abdellah, oltre agli assessori alle Culture Adham Darawsha e alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina.(DIRE)