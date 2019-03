Così sostiene un uomo accusato di avere fatto parte della potente e violenta organizzazione Black Axe, l'ascia nera. Uwagboe Osahenagharu prova a smontare in aula il racconto di Austine Johnbull che ha svelato agli investigatori i segreti della mafia nigeriana. Si spinge addirittura a sostenere che Johnbull abbia fatto confusione fra Black Axe e Nbm, il New Black Movement, un'associazione umanitaria.utilizzano passaggi dell'interrogatorio del pentito, ma producono anche costumi e tessere per dimostrare che Johnbull ha mentito accostando le due associazioni. Il Nmb "è un movimento contro la violenza", e il simbolo con lascia che spezza le catene è un richiamo alla libertà che spetta a tutti gli individui.Secondo l'accusa, che ha già retto in un dibattimento dove sono state inflitte 14 condanne in abbreviato, a Palermo si è insediata una frangia della potente Ascia nera, un'organizzazione con una forma simile a Cosa Nostra