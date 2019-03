MARSALA (TRAPANI) - "La famiglia Indelicato, insieme ai propri congiunti, desidera ringraziare pubblicamente tutte le Istituzioni, le Autorità e tutti coloro che hanno onorato la memoria della dolcissima Nicoletta per la vicinanza, il sostegno e la partecipazione al loro immenso dolore e per il tributo di affetto rivolto all'amatissima figlia, strappata prematuramente alla vita e all'amore dei suoi cari". Sono queste le prime righe di una lettera scritta dai familiari di Nicoletta Indelicato, la giovane marsalese di 25 anni di origine romena uccisa nella notte tra il 16 e il 17 marzo con dodici coltellate e poi data alle fiamme. I familiari hanno inviato la lettera al sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, invitandolo a diffonderla. La famiglia Indelicato si dice "commossa" per la straordinaria partecipazione di tutta la comunità all'ultimo saluto a Nicoletta.(ANSA).