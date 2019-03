Dopo i sigilli allo stabilimento e gli arresti per bancarotta fraudolenta dei due amministratori della società, Giuseppe Valguarnera e Caterina Di Maggio, finiti agli arresti domiciliari, è stato nominato solo il curatore dei beni. “All'indomani del sequestro – aggiungono Dario Fazzese e Renato Aiello – abbiamo chiesto alla Prefettura di sollecitare il Tribunale per la nomina di un amministratore giudiziario. La richiesta è stata inoltrata. Ma non abbiamo ancora risposta. Si è verificata così una situazione paradossale in cui, mentre c'è un curatore che si occupa dei beni materiali dell'azienda, i lavoratori sono rimasti invece abbandonati a se stessi”.

Il sit-in si svolge davanti ai cancelli chiusi dello storica azienda casearia di Capaci. I sei lavoratori dell'azienda, assieme ai loro familiari, protestano perché sono rimasti senza lavoro, senza retribuzione e senza ammortizzatori sociali.Chiediamo che il Tribunale fallimentare nomini al più presto un amministratore giudiziario, per decidere delle loro sorti”, dichiarano il segretario generale Flai Cgil Dario Fazzese e Renato Aiello, della Flai Cgil Palermo.“Noi invece da fine gennaio siamo senza retribuzione e non possiamo avere accesso agli ammortizzatori sociali. Non siamo né regolari né licenziati – dichiara Salvatore Giambona 52 anni, delegato Flai Cgil - Ci hanno detto di attendere. Non possiamo nemmeno cercare un nuovo lavoro Siamo stati abbandonati, senza nessuna garanzia, come figli di un dio minore. Noi 6 abbiamo lo stesso diritto dei 700 operai di Termini Imerese, la situazione è simile. Solo che loro di Blutec sono tutelati dallo Stato e noi no, nei nostri confronti non c'è nessun interesse”. “Questo – aggiunge Giambona – è il primo sit-in che facciamo, per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli organi competenti. Abbiamo tutti quanti problemi familiari e siamo qui con i genitori pensionati che ci sostengono”.