PALERMO - Si é svolto oggi il Consiglio nazionale dell'Udc. Il segretario nazionale Lorenzo Cesa, alla presenza dei parlamentari regionali e nazionali, a margine della sua relazione ha invitato a parlare il sindaco di Messina Cateno De Luca, nel 2017 eletto all'Assemblea regionale nelle liste dell'Udc. "Alla presenza di Antonio Tajani, Cesa ha rilanciato il sostegno a Berlusconi in tutti i collegi per le elezioni europee, indicando la volontà di scegliere la candidata donna Dafne Musolino da abbinare per le isole", si legge in una nota a firma del deputato regionale centrista Vincenzo Figuccia, presente al Consiglio. In aula erano presenti anche i dirigenti dell'Udc in Sicilia, tra gli altri il Commissario Regionale Decio Terrana e l'assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano.