Una brutta avventura per un cagnolino a Petralia Sottana, nel Palermitano, messo in salvo nella tarda mattinata dai vigili del fuoco.Il cane è stato individuato con non poca difficoltà, ma alla fine è stato riportato su e il suo padrone ha potuto riabbracciarlo. Una storia che si conclude con un lieto fine, proprio come quella di Lea, il cane che a fine febbraio era finito in una grotta, tra le campagne di Santa Cristina Gela, sempre nel palermitano.I volontari del Soccorso alpino e speleologico siciliano non si sono arresi e quando hanno capito che era ancora viva, hanno tentato fino all'ultimo di salvarla. Così è stato: Lea è stata trovata a quasi venti metri di profondità ed è tornata a casa con i suoi padroni.