PALERMO - Due giovani di Gela, di 20 e 23 anni, sono stati denunciati dai carabinieri e sottoposti all'obbligo di dimora, su ordine del Gip, per violenza privata in concorso. Nello scorso dicembre avrebbero aggredito e picchiato il gestore di un bar "colpevole", a loro avviso, di avere prestato soccorso a un ragazzo col quale avevano litigato poco prima, in una delle burrascose serate della movida gelese al lungomare. Con violenza e minacce avrebbero costretto lo stesso esercente a rispondere alle loro domande mentre gli avventori del locale si davano alla fuga.(ANSA)