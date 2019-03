questa, in sintesi, la risposta che l'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilitàsi è visto recapitare, con una lettera protocollata, dal dirigente del dipartimento dell'Energia. Pierobon aveva chiesto chiarimenti sullo spostamento di personale dal dipartimento minerario di Catania, già al centro di polemiche, il mese scorso, per la presunta paralisi amministrativa denunciata da alcune aziende del settore delle cave.da parte dei sindacati Cobas-Codir e Uil Fpl, dello spostamento di sette impiegati del Distretto Minerario di Catania al Genio Civile della stessa città. "Una situazione paradossale - si legge nella nota inviata lo scorso otto marzo da Cobas-Codir all'assessorato all'Energia - in considerazione del fatto che recentemente è stato negato un trasferimento in uscita di un altro dipendente, è stata più volte segnalata la carenza di personale anche con atti di interpello, e per far fronte a tale carenza alcuni funzionari in servizio a Caltanissetta sono stati costretti, attraverso una errata concezione dello smart-working, a spostarsi a Catania".per l'operatività del Distretto, già compromessa anche a causa della mancata autorizzazione di lavoro straordinario ai pochi addetti". La nota prosegue poi ricordando l'atto con cui D'Urso, un anno fa, ha attribuito ai soli periti minerari i compiti di polizia mineraria, "senza più l'apporto di altri tecnici già utilizzati dall'amministrazione".Pierobon dice di aver ricevuto le segnalazioni sui trasferimenti di sette persone dal Distretto minerario di Catania, "e ciò sebbene negli ultimi mesi - scrive l'assessore - per far fronte alla carenza di personale, si sia fatto ricorso ad atti di interpello ed anche al trasferimento di alcuni dipendenti a Catania attraverso il cosiddetto smart-working". Per questo Pierobon chiede "con urgenza" al dirigente generale, ovvero a D'Urso, una relazione sull'argomento e di sapere i nomi del personale dei distretti minerari della regione."Con la presente si riscontra - si legge nella nota inviata da D'Urso a Pierobon - che la responsabilità nell'organizzazione delle risorse umane del dipartimento dell'energia è ascritta alla competenza esclusiva dello scrivente, che com'è noto ne è responsabile sia per le competenze contemplate dalle materie trattate sia per l'utilizzo delle cosiddette risorse umane". Nessun'altra indicazione, nessuna traccia di risposte sulla questione del dipartimento minerario né su quella dei nominativi dei vari uffici.Dopo il trasferimento a Caltanissetta del dirigente Paolo Burgo l'ufficio era rimasto senza un responsabile e l'interim era stato assunto dallo stesso D'Urso. In più di un mese, era l'accusa di diversi titolari di aziende, molti atti si erano fermati, con aziende che aspettavano la firma del dirigente per rimettersi a lavorare. Contattato da Livesicilia sulla vicenda, D'Urso aveva dichiarato: "Mi rendo conto che in seguito allo spostamento dell'ingegnere Burgo l'ufficio è privo di dirigente - prosegue D’Urso - ma i lavori sono andati avanti, dato che ho assunto io stesso la funzione ad interim e ho firmato diversi atti”. Poochi giorni dopo era arrivata la nomina del nuovo dirigente catanese, Nunziato La Spina.