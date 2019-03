PALERMO - I carabinieri del nucleo operativo di piazza Verdi hanno arrestato Giovan Battista Marino, palermitano 44 anni, accusato di detenzione illegale di armi e munizioni. Nel corso della perquisizione in casa nel centro storico di Palermo hanno trovato una pistola automatica modello 895 calibro 8 K-Italy senza matricola, con il silenziatore e caricatore con sette colpi 7,65. Marino è stato portato in carcere al Pagliarelli. La pistola è stata inviata al Ris di Messina per gli accertamenti balistici. (ANSA).