I sindacati autonomi Cobas/Codir e Sadirs, insieme all'Ugl, con una nota congiunta inviata oggi, hanno lanciato al presidente dell'Aran Sicilia, Accursio Gallo, e ai componenti del Comitato direttivo, Paolo Cibin e Giuseppe D'Appolito, una richiesta urgente finalizzata alla convocazione del "comitato paritetico" previsto dal Ccrl 2016/2018.Le organizzazioni sindacali, detentrici della maggioranza della rappresentatività all'interno del Comparto Regione, sollecitano "a seguito della certificazione favorevole esitata - durante la seduta del 26 marzo 2019 - dalla sezione di controllo della Corte dei Conti sulla Regione siciliana relativa al Ccrl del comparto non dirigenziale della Regione per il triennio 2016/2018, un urgentissimo insediamento della commissione paritetica, in applicazione anche della dichiarazione congiunta al contratto Aran-sindacati, e la contestuale immediata ripresa dei lavori del tavolo tecnico"."Tale necessità - evidenziano Marcello Minio e Dario Matranga, segretari generali del Cobas/Codir - nasce dall'ormai improrogabile esigenza di avviare la fase applicativa per la migliore riclassificazione di tutto il personale regionale in un nuovo più adeguato sistema classificatorio per il rilancio della Regione, nonché dalla necessità di affrontare tutte le questioni demandate alla Commissione paritetica fra le quali anche l’individuazione e la quantificazione di tutte le indennità contrattuali".