- La legittima difesa è legge: il Senato ha approvato il testo in via definitiva. In Aula Matteo Salvini e i ministri leghisti Bongiorno e Centinaio. Assenti i rappresentanti di governo M5S. Salvini: "Oggi è un giorno bellissimo". "Stop ai calvari giudiziari. Era un punto del contratto di governo e l'abbiamo realizzato", dice il Bonafede. I penalisti: "Una legge inutile e pericolosa". Intanto è lite nella maggioranza giallo-verde sulla castrazione chimica che, come spiega la Bongiorno è prevista in un emendamento al ddl sul 'Codice rosso'. L'obiettivo, ha spiegato la ministra è "inserire la possibilità di subordinare la sospensione della pena ad un trattamento terapeutico o farmacologico inibitorio della libido". Dubbi dei pentastellati: "E' una presa in giro per le donne". (ansa)