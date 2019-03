a Palermo assieme alla sorella. Qualche bicchiere di troppo, la lite e la ragazza va via dalla stanza dell'albergo, decisa a raggiungere da sola l'aeroporto. Dal Foro Italico a Piazza Rivoluzione, dove incontra i due imputati che le offrono un passaggio fino a Punta Raisi. Durante il tragitto avviene la violenza sessuale. La ragazza si oppone con tutte le sue forze. I due imputati, così ha ricostruito l'accusa, desistono e prima di abbandonarla in una strada nelle campagne di Carini le rubano il portafogli, il cellulare e un anello.

Furono i carabinieri a risalire a Riesi e Castellese, pregiudicati di 26 e 36 anni, acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza dell'albergo e dei distributori dove cercarono di fare benzina con la loro Alfa 147.

Ora la condanna. Il giudice ha riconosciuto alla giovane vittima, parte civile con l'assistenza dell'avvocato Roberto D'Agostino, una provvisionale immediatamente esecutiva di seimila euro. Il risarcimento complessivo del danno subito sarà quantificato in sede civile.

, poi l'avrebbero derubata e violentata in macchina. Due palermitani sono stati condannati dal giudice per l'udienza preliminare Annalisa Tesoriere. Sei anni e otto mesi è la pena inflitta a Giuseppe Emanuele Ruisi; 6 anni e mezzo a Francesco Castellese.. Era in vacanza