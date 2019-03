Lo dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, raccogliendo le proteste dei residenti di Ballarò "stanchi di vivere come in un porcile - aggiunge Maria Pitarresi, consigliera del Carroccio nella prima circoscrizione - abbandonati da tutti, senza interventi sul territorio da parte dell'amministrazione comunale". Una delle situazioni più critiche - dice Gelarda - si è registrata in via Giovanni Verga, "dove periodicamente - riferiscono gli esponenti della Lega - i rifiuti hanno formato una discarica di dimensioni tali da impedire il passaggio dei mezzi. Due giorni fa, il cumulo di immondizia è stato incendiato. Per domare le fiamme sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, che hanno lavorato intensamente, evitando il propagarsi del rogo alle auto parcheggiate. Ad essere danneggiato è stato invece un lampione dell'illuminazione pubblica. Il danno ambientale causato dalla combustione dei rifiuti è stato gravissimo, con una fumata nera che si è alzata e diramata a lungo raggio visibile anche da altre zone della città. Chiediamo - concludono Gelarda e Pitarresi - la dismissione immediata del punto raccolta ingombranti che, da quando è stato istituito, ha creato solo disagi". (ANSA).