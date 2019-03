PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 29 marzo in Sicilia:1) PALERMO - ore 09:30 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aprirà il secondo "EcoForum" regionale sui rifiuti e l'economia circolare promosso da Legambiente Sicilia.2) MASCALUCIA (CT) - Torre del Grifo Village, ore 10:30 Presentazione di "#NoiSiamolaMarina", una serie di cerimonie, mostre e seminari organizzata dalla Marina Militare, in programma dal 31 marzo al 7 aprile nel centro commerciale 'Porte di Catania'.3) CALTANISSETTA - Palazzo di Giustizia, tribunale, ore 09:00 Processo Saguto, controesame imputato Cappellano Seminara.4) CATANIA - Aeroporto, uffici Sac, ore 11:00 Presentazione dell'iniziativa 'Autismo - In viaggio verso l'aeroporto', ideata dall'Enac in collaborazione con Assaeroporti per facilitare l'accesso nello scalo e il viaggio in aereo alle persone con autismo. Partecipano, tra gli altri, il direttore aeroportuale Sicilia Orientale di Enac Vincenzo Fusco e l'ad di Sac Nico Torrisi.5) CATANIA - Università, Torre Biologica, via Santa Sofia 97, ore 11:00 Cerimonia di intitolazione dell'aula magna alla memoria del prof. Umberto Scapagnini nel corso di un convegno dal titolo "La ricerca in Psiconeuroendocrinologia come crocevia delle moderne Scienze biomediche". Partecipano, tra gli altri, il rettore Francesco Basile e il presidente della Società Italiana di Farmacologia Alessandro Mugelli.6) CATANIA - Piazza Grenoble, ore 11:30 Il sindaco Salvo Pogliese riceverà in consegna le prime opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del progetto di risanamento e riqualificazione del rione San Berillo vecchio.7) PALERMO - Palazzo Mirto, ore 18:00 Concerto di Emanuele Buzzi e Marco Battaglia, rispettivamente al mandolino e alla chitarra per la Stagione 2019 del Conservatorio A. Scarlatti. Musiche di Bortolazzi, Paganini e Gragnani.8) PALERMO - Auditorium Rai, viale Strasburgo, ore 21:00 Spettacolo di Roberta Finocchiaro "Something True". Al pianoforte Karym Daidone. Interviene Salvo Pistoia.(ANSA).