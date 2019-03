Gli America si esibiranno lunedì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI) e giovedì 11 luglio al Teatro Antico di Taormina (ME). I biglietti saranno disponibili in prevendita sul circuito Ticketone dalle ore 12.00 di mercoledì 27 marzo.

"A horse with no name", "Ventura highway", "I need you", "Tin man", "Don't cross the river", "You can do magic", "Lonely People" e "Sister Golden Hair" sono alcuni dei loro più grandi successi riconoscibili al primo accordo, che, oggi come allora, invadono le playlist radiofoniche di tutto il mondo.

Da sempre, gli America sono Gerry Beckley e Dewey Bunnell (il terzo membro, Dan Peek, è scomparso anni fa), compagni di liceo nella Londra di fine anni '60, capaci di scrivere alcune delle pagine più armoniose del rock e di trovarsi, cinquant’anni dopo, a fare musica insieme, girando il mondo ed entusiasmando il pubblico con la loro musica senza tempo.

Vincitori di Grammy (nel 1972 come "Migliore Nuovo Artista"!) e di innumerevoli dischi d'oro e di platino, gli America debuttano con "A horse with no name" alla fine del 1971, che arriva al primo posto in USA e in mezzo mondo. Segue "I need you", un altro grande successo. “Ventura highway" è il primo singolo realizzato con la collaborazione di Neil Young, numero uno nel dicembre 1972. Da lì una serie di dischi memorabili e di tour mondiali.

Dopo il tour italiano del 2018, gli America tornano nel nostro Paese in estate per celebrare i 50 anni di carriera. Un’occasione per vedere la band anglo-statunitense che ha fatto la storia di un genere, sancendo usi e costumi di una generazione ed influenzando inevitabilmente le altre a seguire.