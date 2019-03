30 marzo alle ore 20.30, in via Torrearsa n. 3, nel corso del quale l’Ambasciatore del Gusto e membro di Euro-Toques, lo a cena è prevista per sabato, in via Torrearsa n. 3, nel corso del quale l’Ambasciatore del Gusto e membro di Euro-Toques, lo chef Gioacchino Sensale realizzerà un menù sorprendente, che prenderà spunto dalle idee delle detenute. Ricette che presto saranno raccolte in un libro a cura di Micol Ferrara. realizzerà un menù sorprendente, che prenderà spunto dalle idee delle detenute. Ricette che presto saranno raccolte in un libro a cura di Micol Ferrara.

Gli altri due appuntamenti sono previsti: a Torino il 29 marzo con un pranzo presso i Dù Cesari – chef Danilo Pelliccia – (corso Regina Margherita, 252), con una cena presso La Limonaia Food as Culture sempre a Torino con lo chef Cesare Grandi (via Mario Ponzio, 10). Parte del ricavato delle serate sarà devoluto in beneficenza a Made in Carcere.

PALERMO - Palermo-Torino unite per sostenere, attraverso il cibo, un'iniziativa di solidarietà.Enosteria Sicula sposa Inside/Out shared food, il progetto di Micol Ferrara realizzando un menù inedito per abbattere le barriere tra dentro e fuori le carceri. LUnico diktat per lo chef: realizzare le portate senza l’uso di utensili non previsti all’interno delle carceri.L’iniziativa, infatti, prende spunto dall’esperienza della cooperativa sociale “Officina Creativa” di Luciana Delle Donne che aiuta “le persone disagiate a reinserirsi nella società e sostiene i giovani detenuti che vogliono entrare nel mondo del lavoro, lavorando in gruppo, sviluppando le relazioni e la creatività, dando vita a un collegamento produttivo tra mondi che solitamente stentano a comunicare”.“Abbiamo subito aderito all’iniziativa come unici ristoratori nel capoluogo – affermano i tre totolari Piero Scelfo, Massimo Rallo e Danilo Ciulla – perché crediamo fortemente nei buoni valori. In allegria e armonia, come si sta attorno alla tavola, si può sostenere chi ha difficoltà. Motivo per il quale vi invitiamo ad aderire e a sedervi accanto a noi”.