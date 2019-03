PARTINICO - "Abbiamo sempre sostenuto che la distilleria Bertolino dove si trova non può più stare. Quindi Legambiente tutta resta favorevole alla delocalizzazione. Non è pensabile che ci si continui ad ammalare respirando aria malsana, e, tra l'altro, subendo molestie olfattive a tutti i livelli". Lo afferma in una nota Legambiente. "Ci siamo sempre battuti, e continueremo a farlo - prosegue l'associazione - affinché nessun insediamento produttivo insalubre rimanga all'interno del centro abitato, ma venga spostato, delocalizzato, nelle pertinenti aree destinate a ricevere insediamenti simili, previste dallo strumento urbanistico vigente". Legambiente però "non è d'accordo a nuovo consumo di suolo". "È impensabile - afferma - consentire altra cementificazione per la realizzazione di nuovi quartieri quando, facendo un giro per il paese, lo troviamo pieno di scheletri mai completati". Per questo motivo chiede di "restituire al paese la dignità di cittadina che negli ultimi decenni gli è stata negata" e di " cominciare con la riappropriazione e la rivalorizzazione del centro abitato partendo dal centro storico con la pulizia, con la cura, con il controllo, con la corretta pianificazione e gestione".(ANSA).